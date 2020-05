Benatia: "Tradito da Allegri dopo il gol di Koulibaly"

L'ex difensore della Juventus, Medhi Benatia, ha rivissuto ai microfoni di Sky Sport il suo momento peggiore in bianconero (stagione '17-'18): "Dopo Juventus-Napoli ho vissuto la peggiore settimana. In quella partita avevo tenuto la difesa quasi da solo, poi su Koulibaly ho perso la mercatura. La settimana successiva Allegri mi ha tolto dai titolari, nel match contro l'Inter. Mi sono sentito tradito".

"Ho preso davvero male l'esclusione, ero triste. Stavo giocando ogni tre giorni ed ero sempre presente". Nell'espressione di Benatia torna poi il sorriso, ripensando alla sua prima avventura italiana, all'Udinese: "All'inizio è stato difficile ma Guidolin è stato l'allenatore che mi ha dato di più. L'Udinese rimarrà sempre qualcosa di speciale per me".

Medhi Benatia (classe '87, 33 anni) gioca attualmente per l'Al Duhail (Qatar), club per il quale ha collezionato 14 presenze in questa stagione.