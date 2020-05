La Regione Puglia dà il via libera agli allenamenti al Via del Mare

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha autorizzato gli allenamenti dell'Unione Sportiva Lecce allo stadio Via del Mare rispondendo così all'istanza del Presidente Saverio Sticchi Damiani. Chiaramente ci sono tante regole da seguire.

Niente azioni di gioco, obbligatorio il distanziamento di almeno un metro, senza assembramenti e con gli accorgimenti previsti per tutti gli ambienti di lavoro.

L’ingresso allo stadio sarà consentito esclusivamente agli atleti in forma controllata e contingentata e avverrà direttamente dall’esterno. Al termine dell’attività individuale gli atleti rientreranno presso le proprie abitazioni senza fruire dei servizi igienico-sanitari. Nella struttura e sempre all’aperto saranno presenti esclusivamente un fisioterapista, un medico e un preparatore atletico dotati delle prescritte protezioni individuali e che seguiranno l’allenamento a distanza di sicurezza sia tra loro che dall’atleta.

“Sono condizioni rigorose con cui si possono contemperare le esigenze di atleti professionisti che, in funzione della possibile ripresa del campionato di calcio di serie A, hanno evidente bisogno di riadattare le loro attività atletiche oltre gli spazi domestici dove hanno dovuto allenarsi finora”, ha osservato il presidente Emiliano, commentando il via libera maturato d’intesa con l’assessore regionale allo Sport, Raffaele Piemontese e con il dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo - Sanità e Sport, Benedetto Pacifico che stanno elaborando anche le misure per la ripresa di alcune attività sportive".