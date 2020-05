Meloni contro Spadafora: "Pensa di essere il titolare del calcio"

Sulle pagine del Corriere dello Sport, la leader di Fratelli d' Italia Giorgia Meloni, ha rilasciato alcune dichiarazioni in risposta alle recenti parole del Ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, sulla questione "ripresa":

“Il ministro Spadafora dice: ‘Non ce l’ho con il calcio’ e poi pone una serie di questioni sulla ripartenza per arrivare a concludere che la decisione spetta al governo. Già, ma chi è il governo?. [...] Abbiamo assistito alla personalizzazione di una discussione che avrebbe dovuto avere altri contenuti, altri toni, altre sedi. Spadafora ha inseguito una centralità e una visibilità inaccettabili, sembrava che il futuro del calcio fosse una cosa soltanto sua, ha peccato di possessività e egotismo".

"In questi casi - ha continuato - la politica deve avere l’umiltà di ascoltare chi i problemi li vive direttamente, in questo caso FIGC e Lega Calcio. Stiamo parlando di un settore che produce ricchezza per il Paese, in tutti i sensi. I dati in nostro possesso parlano di mortalità tra gli Under40 dello 0,8%, significa che per il calcio, giocato da ventenni o trentenni controllati quotidianamente, il Coronavirus è un ostacolo affrontabilissimo".