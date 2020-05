Coronavirus. Dal Credito Sportivo finanziamenti per Ssd e Asd: le info

L'Istituto per il Credito Sportivo ha previsto in favore delle Asd e Ssd iscritte al Registro Coni da almeno un anno la concessione di finanziamenti destinati a far fronte alle esigenze di liquidità correlate all’emergenza Coronavirus.

CARATTERISTICHE

Da un minimo di 3.000,00 euro ad un massimo di 25.000.00 nella misura massima consentita del 25% del fatturato dell'ultimo bilancio o delle entrate dell'ultimo rendiconto ( in entrambe i casi, almeno 2018), regolarmente approvati dalla società o dalla associazione

DURATA: 6 anni dei quali 2 di preammortamento e 4 di ammortamento.

PAGAMENTO PRIMA RATA: Dopo i 2 anni di ammortamento.TASSO DI INTERESSE: Totale abbattimento degli interessi per la durata del finanziamento.

GARANZIA: 100% del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia - Comparto Liquidità