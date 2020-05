Il possibile secondo girone della serie B con i club in arrivo dalla C

La proposta dei nuovi format dei campionati, che saranno al vaglio della Federazione su un tavolo, potrebbero rivoluzionare in particolar modo anche il mondo della serie B e in modo imponente. Si parla, infatti, di una serie cadetta con due gironi da venti squadre ciascuno, di cui 18 provenienti dall'attuale Lega Pro. Sicuramente le prime sei di ogni girone per un totale di 20 squadre. Resterebbero vacanti due posti.

POSSIBILE SERIE B: LE PARTECIPANTI CON I CLUB IN ARRIVO DALLA SERIE C

1) Monza

2) Carrarese

3) Renate

4) Pontedera

5) Siena

6) Alessandria

7) Vicenza

8) Reggio Audace

9) Carpi

10) Sudtirol

11) Feralpisalò

12) Padova

13) Reggina

14) Bari

15) Monopoli

16) Potenza

17) Ternana

18) Catania

19) ?

20) ?