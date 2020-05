Spadafora: "Vogliamo tutti la ripresa. Impossibile avere date certe"

Il Ministro per lo Sport e Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora, ha parlato nel corso del "Question Time" alla Camera. Tra i vari temi trattati, ovviamente, anche quello riguardante la possibile ripresa del campionato di Serie A e del resto del calcio italiano.

Queste le sue parole:

"Posso assicurare che sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, ho mantenuto un rapporto quotidiano la FIGC. Anche il mondo dello sport ha dovuto fermarsi ed il simbolo di questo stop è stato il rinvio delle Olimpiadi, degli Internazionali di tennis o del Giro D'Italia. La Road Map resta valida: 4 maggio ripresa degli allenamenti individuali e anche di squadra, ma a livello singolo, un percorso validato dal Comitato tecnico scientifico. Il 18 maggio, questa ripresa avverrà con le stesse modalità per gli allenamenti.

Per il calcio, però, è stato ritenuto di fare approfondimenti dal Comitato tecnico scientifico e domani ci sarà un'audizione. Bisogna considerare che il calcio non consente distanza di sicurezza, né utilizzo di misure di protezione. Le uniche decisioni prese in Europa sono quelle riguardanti chi si è fermato e confermo la mia linea del Governo: ci auspichiamo tutti che il campionato possa riprendere. Oggi è difficile identificare una data certa, dobbiamo vedere come reagirà la curva di contagi".