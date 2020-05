Lecce: tutti negativi i test sierologici ai calciatori

Il Lecce si sta preparando a tornare ad allenarsi e in vista della possibile ripresa degli allenamenti di gruppo ha provveduto ad effettuare, in via preventiva, test seriologici a tutti i suoi tesserati. Le notizie sono buone: tutti i test effettuati sono risultati negativi. Il comunicato:

L’U.S. Lecce comunica che, dopo aver messo a disposizione lo Stadio Via del Mare per lo svolgimento, su base volontaria, di allenamenti in forma individuale ed in sicurezza degli atleti della prima squadra, in data odierna ha provveduto, in via prudenziale, a sottoporre a test sierologici rapidi tutti i propri tesserati, i componenti dello staff tecnico, nonché alcuni collaboratori e dirigenti. I predetti test, anch’essi svolti in assoluta sicurezza, hanno dato tutti esito negativo.