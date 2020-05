LND. Nasce il primo campionato eSport della Serie D

Da venerdì 8 maggio ci sarà lo start al primo campionato eSport di Serie D. Il primo eSerieD della storia è stato organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'ambito del progetto #iorestoacasa e destinato alle squadre della quarta serie italiana. Un campionato inedito che si presenta in un momento di difficoltà per l'intero sistema calcio italiano. Tuttavia gli eSports rappresentano oggi, in Italia e in tutto il mondo, un fenomeno sviluppato ai massimi livelli, tanto da coinvolgere il calcio reale.

L'organizzazione e la gestione di tale progetto inaugurato dalla LND rappresenta un primo passo verso l'avvio del campionato dedicato esclusivamente alle compagini di Serie D. Le squadre che parteciperanno sono: Grosseto, Ostia Mare, Taranto, Virtus Bolzano, Bitonto, Torres, Vastese, Turris, Trastevere, Sanremese, Savoia, Mantova, Messina, Chieri, Palermo, Lucchese, Recanatese, Pro Sesto, Mestre e Foligno. Le squadre elencate, si affronteranno ogni weekend scendendo in campo con le loro gloriose maglie del #campionatoditalia. Passione e innovazione per ricominciare a gioire e ritornare a seguire più da vicino la propria squadra del cuore.