LND. Sibilia: "Fenomeno eSport donerà più visibilità alla Serie D"

Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, dà il benvenuto al primo campionato eSport della Serie D. Le sue parole sono rivolte alle prime società che inaugurano venerdì 8 maggio, l'inedita esperienza. Sibilia - come ha riportato ilmessaggero.it - esprime il suo pensiero: "L'emergenza in corso ci ha costretto a molte privazioni tra le quali c'è anche il nostro amato calcio. Uno strumento di coesione sociale".

Il presidente LND continua, evidenziando: "La LND, insieme alle sue Società, non intende però ammainare la bandiera della passione e della condivisione, in attesa di tornare al calcio giocato, all'abbraccio per un gol, alla gioia di una vittoria o alla delusione per una sconfitta".

In conclusione, Sibilia sottolinea l'importanza del fenomeno eSport per la comunità: "L'universo del videogioco è un fenomeno diffusissimo tra i ragazzi e questo nuovo campionato non potrà che donare ancor più visibilità alla realtà della Serie D, sopratutto in questo simile momento. Il nostro impegno prosegue con questa attività".