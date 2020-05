Vincenzo Spadafora, Ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili, torna a parlare di calcio: "Non mi espongo in previsioni, dobbiamo stare attenti e sperare che da qui al 18 maggio i dati sul contagio siano positivi, così potremo riaprire pian piano".

Inoltre, interpellato sull'eventualità di partite a porte chiuse: "Questa ci sarà al 100%".