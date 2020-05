Lega Pro: per ripresa allenamenti costi +3-5% per club

Si sta svolgendo oggi l'Assemblea dei club della Lega Pro. Per le squadre della terza serie nazionale i costi di una eventuale ripresa delle attività sarebbero esorbitanti.

Secondo quanto riportato dall'Ansa "la Lega Pro ha stimato che il costo medio a club per la sola ripresa degli allineamenti è pari ad un range che varia da un minimo di 98mila ad un massimo di 146mila euro.

Il costo per la ripresa degli allenamenti rappresenta dal 3 al 5% del totale costi del 'sistema serie C', un'incidenza significativa se si considera che non sono inclusi ulteriori costi di ripresa delle partite e gestioni di eventuali casi positivi al Covid-19"