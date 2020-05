Serie C, proposta di promozioni delle prime più la quarta per merito

E' prevalsa la linea delle prime classificate più la quarta in B per merito sportivo con la sospensione defintiva del campionato e il blocco delle retrocessioni (oltre anche a quelli dei ripescaggi dalla D ma non le 9 promozioni, ovviamente) nell'Assemblea di Lega Pro. Per merito sportivo viene considerata la migliore media punti e quindi è stato proposto il Carpi.

Il Potenza ha votato per la disputa dei playoff in formato ridotto. Questa formula ha ottenuto 16 consensi, mentre 23 hanno votato per il merito sportivo e 17 si sono astenuti (sono le società che non avevano interesse di classifica). Per partecipare a questi play-off bisognava adeguarsi a un protocollo sanitario il cui costo è stato computato in 200 mila euro, di cui 100 mila solo per poter accedere al primo allenamento. Per questo era "ridotta" la formula, ossia era facoltativa la partecipazione dei club che avevano per classifica diritto a parteciparvi.

Fatto sta che l'assemblea di Lega Pro porterà al Consiglio Federale questa proposta che dovrà essere accolta, ma che di fatto "costringerà" gli organi decidenti a una attenta valutazione sulla prossima formula dei campionati. Con una rivisitazione delle categorie dalla B alla D, per rendere il calcio sostenibile. Nei prossimi giorni ci saranno novità in tal senso.