Vertice FICG-CTS, Spadafora: "Spero che il 18 si possa riprendere"

Al termine dell'incontro tra FICG e Comitato Tecnico Scientifico, per determinare le sorti del campionato, non si sono fatte attendere le parole del ministro Spadafora, attraverso la propria pagina Facebook:

"Si è appena concluso l'incontro tra la Federazione gioco calcio il Comitato tecnico-scientifico dove si è analizzato il protocollo proposto dalla Figc per la ripresa degli allenamenti di squadra, cosa che auspicabilmente dovrebbe avvenire il 18 maggio" - ha detto il ministro. "So che è stato un incontro molto approfondito, con tante richieste dei medici e ora il CTS, su questa base, stenderà una valutazione che verrà inviata al Ministero della Salute e subito dopo resa noto al Ministero dello Sport e a tutti quanti. Mi auguro che le problematiche siano state risolte e che il 18 possano riprendere gli allenamenti di squadra, non solo del calcio ma anche di tutte le altre discipline sportive".