Pellegrino: "Importante essere celeri. Vogliamo salvare la matricola"

Nei giorni scorsi il Comitato ha deciso di sferrare una nuova offensiva nella trattativa per l'acquisto del Calcio Catania. Il prossimo passo sarà società Spa adeguatamente patrimonializzata, che invierà un’offerta ufficiale, vincolante e con scadenza perentoria a Finaria. Intanto Maurizio Pellegrino che insieme a Fabio Pagliara rappresenta il Comitato, ha rilasciato quest'oggi un'intervista ai microfoni di Catania Today; ecco un estratto: "Pensiamo ad andare avanti per la nostra strada, ci sono regole, norme e leggi da rispettare. Speriamo si possa arrivare in tempi strettissimi ad una conclusione, i tempi sono realmente stretti per far fronte successivamente ad una programmazione e un progetto importante che richiede criteri e tempi per attuarlo. Oggi è importante essere il più celeri possibile, altrimenti c'è un serio pericolo per la matricola. Bisogna pensare solo ed esclusivamente a questo e ad arrivare il prima possibile alla chiusura".