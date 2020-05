Serie A, Zampa: " Se i dati sono ok, dopo il 18 valutiamo la ripresa"

"Non è stato trovato ancora un accordo, e il protocollo non è stato licenziato, ma per ora si va verso una soluzione per gli allenamenti delle squadre di calcio" . Con queste parole, riferite all' ANSA, il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa ha lasciato uno spiraglio aperto per la ripresa del campionato.

Dopo il 18 maggio si avrà una successiva fase di valutazione: "Se dopo il 18 maggio i dati della curva epidemiologica saranno positivi e si confermerà il trend di decrescita, allora si potrà immaginare un ulteriore allentamento, con una prosecuzione degli allenamenti per altri 15 giorni. E poi, eventualmente, si potrà valutare una riapertura del campionato".

Infine, una valutazione sul modello attuato in Bundesliga che prevede, eventualmente, l'isolamento del solo giocatore positivo, e non di tutti gli altri componenti della squadra: "Siamo contrari, e per una questione di sicurezza, se risulta positivo anche un solo giocatore, anche tutti gli altri devono andare in quarantena".