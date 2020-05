L'assemblea della Lega di Serie A è stata convocata d'urgenza per il 13 maggio. I club si confronteranno in videoconferenza. All'ordine del giorno diversi punti, tra cui due fondamentali: la ripresa del campionato 2019/2020 e il rapporto con i licenziatari per i diritti audiovisivi del torneo per il triennio 2018-2021.