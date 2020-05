Umberto Di Pasca, il "Ministro dello Sport Lucano" pratico e diligente

Passioni, speranze, sogni, certezze. Umberto Di Pasca è stato tutto questo per la Basilicata, per aver interpretato un ruolo di primissimo piano che lo accredita oggi, a distanza di diversi lustri, del significativo appellativo di "Ministro dello Sport Lucano". Uomo pratico e sostanzioso, Umberto Di Pasca, è scomparso nel 2004 e ha rappresentato un calcio eroico, pieno di tabù, quando, cioè, era impossibile modificare certi riti, mettere in discussione tutte le sue abitudini. Alcuni anni fa la prima "Picconata"; con l'introduzione dei tre punti per la vittoria. Assimilata la grande novità, è tempo di un'altra rivoluzione per la fine degli anni '90: la numerazione tradizionale non esiste più, ogni giocatore ha un numero personale (ripristinato poi nel 2017) e il proprio nome sulla maglia. E' un brutto colpo per i romantici ad ogni costo, "Umberto" compreso. Ma il calcio non si ferma, deve adeguarsi alle esigenze televisive, agli interessi economici. Così nasce un campionato tutto nuovo. Negli anni '50 Di Pasca ha permesso alla Federazione lucana di avere un terreno di gioco di proprietà in contrada "Rossellino", una delle poche strutture della città in grado di soddisfare la fame di calcio di tanti giovani, privi di una valida alternativa di impiego del tempo libero in una città come Potenza nei suoi ultimi anni di vita. Antesignano dello sviluppo dello sport lucano, l'Avvocato Umberto Di Pasca, nato a Potenza l'8 dicembre 1919, fra i titoli accademici e le onorificenza vanta un ricco curriculum, fra cui il Premio "Manlio Dublini" (Milano 1990); la Stella D'Oro al Merito Sportivo dei Coni; una benemerenza sportiva della Lega Nazionale Dilettanti Figc (Roma 1991); Premio "Varese Oscar del Calcio" (1992); Medaglia D'Oro della Croce Rossa Italiana. Particolarmente attivo in quest'ultimo Organismo, dove ha ricoperto la carica di presidente del comitato provinciale, Umberto Di Pasca si è prima distinto per aver organzizato e diretto l'opera di soccorso in favore delle popolazioni colpite dal terribile sisma del 23 novembre 1980, e, in seguito ha chiesto ed ottenuto l'istituzione di centri per anziani, poliambulatori, palestre, scuole ed altre strutture prefabbricate a Potenza ed in provincia. Del provvedimento hanno beneficiato Balvano, Pescopagano, Castelgrande, Muro Lucano, Brienza, Vietri di Potenza, Satriano di Lucania, Sasso di Castalda, comuni fra i più colpiti dall'evento sismico. Si diceva di Umberto Di Pasca. Non è certamente solo a lavorare. Con lui, in seno al consiglio direttivo della Lega Calcio Lucana, ci sono Coviello, Mitidieri, Catapano, Agostino Telesca (che in seguito lo sostituirà come presidente Colucano), il presidente del settore giovanile, prof. Cianfarani. C'è, naturalmente, anche la collaborazione della componente arbitrale con il fiduciario regionale, Francesco Giuliano. Nella stagione agonistica 66-67 l'allenatore di calcio diventa una presenza obbligatoria in ogni società; cambiano le prime regole del gioco del calcio e si istituisce, su direttive romane, la figura del giudice sportivo.

Fonte Lo Sport Lucano fra amarcord e passione