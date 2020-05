Coronavirus Italia: 219.070 casi e 30.560 morti. Bollettino 10 maggio

Coronavirus in Italia: pubblichiamo il quotidiano aggiornamento sui numeri della pandemia. Dati aggiornati, come di consueto, alle ore 18.00 del 10 maggio 2020 e forniti dalla Protezione Civile. Ecco la situazione nel nostro paese.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 219.070 le persone che hanno contratto il Virus, 802 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 30.560 sono decedute con un incremento di 165 rispetto a 24 ore fa e 105.186 sono guarite (+2.155 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 83.324 (-1.518). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 51.678, di cui 31.384 su nuovi casi.

Allenta anche la pressione sugli ospedali. I ricoverati con sintomi sono 13.618 con una diminuzione dell'1,56% rispetto a ieri, mentre i malati in terapia intensiva sono 1.027(-0,68%). Si trovano attualmente in isolamento domiciliare 68.679 persone.

IL DATO REGIONE PER REGIONE

REGIONE POSITIVI GUARITI DECESSI CASI TOTALI LOMBARDIA 30.190 36.331 14.986 81.507 PIEMONTE 13.650 11.648 3.367 28.665 E.ROMAGNA 7.191 15.760 3.845 26.796 VENETO 5.591 11.474 1.657 18.722 TOSCANA 4.147 4.685 942 9.774 LIGURIA 2.900 4.607 1.281 8.788 LAZIO 4.286 2.322 557 7.165 MARCHE 3.251 2.322 960 6.533 CAMPANIA 1.915 2.282 391 4.588 PUGLIA 2.669 1.196 448 4.313 TRENTO 786 3.068 441 4.295 SICILIA 2.069 1.002 256 3.327 FRIULI V.G. 851 1.969 310 3.130 ABRUZZO 1.671 1.073 359 3.103 BOLZANO 459 1.820 290 2.569 UMBRIA 113 1.227 71 1.411 SARDEGNA 515 705 120 1.340 VALLE D'AOSTA 113 905 139 1.157 CALABRIA 596 445 91 1.132 BASILICATA 143 215 27 385 MOLISE 218 130 22 370

Qui i dati delle Protezione Civile aggiornati giorno per giorno in Italia, per Regione e Provincia.