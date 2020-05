Potenza, Raffaele potrebbe restare ma ha richieste dalla serie B

Ha ancora un anno di contratto e potrebbe ancora essere l'allenatore del Potenza per la prossima stagione. Il presidente Caiata vorrebbe tenerselo stretto, ma i risultati per Giuseppe Raffaele sono sotto gli occhi di tutti. Stando a quanto riportato dal Quotidiano del Sud nell'edizione odierna l'allenatore siciliano avrebbe richieste sia dal Pescara che dal Trapani, quest'ultima dovesse restare in categoria e risolvere i problemi di carattere societario. Oltre alle due formazioni del campionato cadetto, ci sono gli interessi in Lega Pro del Catanzaro e del Teramo. Chiaramente dopo un quinto e un quarto posto, con Raffaele ancora sulla panchina rossoblu significherebbe migliorare ulteriormente la posizione di classifica nella prossima stagione. E' un ragionamento non attuabile al momento perché bisognerà capire come ripartire per l'anno prossimo con la crisi economica che attanaglia i club di terza serie.