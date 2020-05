Fiorentina, Barone: "Vogliamo giocare. 5 sostituzioni? Sono contrario"

Il dg viola, Joe Barone, è intervenuto questa mattina su Radio Anch’io Lo Sport su Radio 1, toccando vari argomenti, a cominciare dalla ripresa delle attività:

"In questa settimana pochi alla volta ci siamo rivisti tutti ed è stata una forte emozione, era molto tempo che non li vedevo. Il nostro Centro sportivo è pronto, abbiamo fatto tutto quanto indicato dal protocollo. Abbiamo ancora 6 casi positivi al Covid, ma stanno tutti bene e sono asintomatici. Contiamo di recuperarli al più presto".

Sugli allenamenti collettivi dal 18 maggio: "Seguiremo attentamente il protocollo, per uffici e squadra. La voglia di tornare alla normalità è davvero tanta, oltre a pensare a questa stagione ci sono tante attività da fare per ripartire, dagli abbonamenti al mercato, sponsor e altro. Non c’è solo il campo. Speriamo di tornare presto a vedere la luce in fondo a questo tunnel di tragedia mondiale”.

Ripartire anche con giocatori positivi?: "Siamo per giocare a calcio, in sicurezza per la salute di tutti, giocatori, staff e arbitri - ha detto il dg viola -. Sarebbe un disastro rovinare questa stagione e compromettere anche la prossima. Sarà difficile rimettere i conti a posto in questa stagione, nessuno può permettersi di avere un’altra stagione non regolare. Non si possono tenere fermi i ragazzi 2-3 mesi, le attività e gli allenamenti vanno ripresi al più presto. Rischio di compromettere la prossima stagione? E’ una situazione molto delicata, non vogliamo rovinare la prossima stagione"

Sulle 5 sostituzioni: "Sono contrario a cambiare le regole di un campionato già iniziato, siamo tutti nella solita condizione, ma sarebbe tutto un altro campionato. Noi vogliamo che le regole siano quelle di inizio campionato".