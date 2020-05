Rai Sport, ospite a "CSiamo" web il patron del Novara Rullo

Il calcio novarese sarà il protagonista della puntata odierna di "CSiamo", trasmissione in formato web visibile questa sera a partire dalle 20.00 sul sito di Rai Sport. Tra gli ospiti infatti, oltre al presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, ci sarà anche il patron del Novara Maurizio Rullo, che porterà la voce della società piemontese dopo l'assemblea dei Club di terza serie tenutasi nella scorsa settimana, nella quale sono state votate le proposte in relazione alla fine della stagione in corso, che verosimilmente può ritenersi conclusa.

Particolarmente interessante sarà il confronto tra il patron novarese e il numero uno della Lega Pro in quanto il Novara è stato tra le società che non hanno votato la proposta della quarta promozione per meriti sportivi, che premierebbe in questo momento il Carpi che si ritroverebbe così catapultato in Serie B assieme alle vincitrici dei tre gironi, Monza, Vicenza e Reggina.

La proposta votata dagli azzurri prevedeva la disputa dei playoff, magari in un'unica sede come avrebbe potuto essere il Centro Sportivo di Novarello, e lo stesso patron Rullo ha così illustrato l'idea della società novarese: "Personalmente ritengo che lo stop anticipato della stagione 2019/2020 sia corretto, l’unica cosa che non condivido è il criterio che ha ottenuto la maggioranza dei voti per la promozione della quarta squadra in Serie B. Ritengo che sarebbe stata più corretta l’astensione da parte delle squadre non direttamente coinvolte, in condizioni normali, nei play-off, sarebbe stata così una decisione più cristallizzata sulle squadre direttamente implicate. A mio avviso il criterio con cui stabilire la promozione della quarta squadra in Serie cadetta dovrebbe essere deciso in un altro modo. Noi come Novara Calcio abbiamo avanzato una proposta alla FIGC ed alla Lega Pro, la “Final Eight”, rendendoci disponibili con un centro sportivo attrezzato come Novarello, dove due o quattro squadre per volta avrebbero potuto rimanere in isolamento e giocare in serenità i play-off. Siamo consapevoli che non tutte le squadre di Serie C dispongono di strutture adeguate, per questo motivo ci eravamo mossi in tal senso. Mi auguro che il Consiglio Federale, che nei prossimi giorni si riunirà, riveda questo punto della proposta e delinei a tal proposito una soluzione alternativa, che potrebbe essere l’idea che sta prendendo piede ultimamente, ossia la rinnovazione del format calcistico con la creazione di due gironi all’interno della serie B".

IamCALCIO NOVARA per voi: due strumenti per sapere tutto su tutto il calcio novarese!

- IL GRUPPO SU WHATSAPP. Il Canale dedicato alle squadre di Novara e provincia. Entra tramite link di invito (clicca qui)

- L'APP per Android. Ecco l'app di IamCALCIO dedicata a Novara e provincia: notizie, risultati in diretta, classifiche, foto sempre con te sul cellulare.