Coronavirus. Benevento. L'aggiornamento fornito dall'Asl per il Sannio

E' 55 il numero dei pazienti affetti da covid-19 residenti nella provincia di Benevento: il dato è comunicato dall'Asl provinciale con il bollettino quotidiano. Dallo stesso si evince anche che il numero dei guariti sale a 120 mentre resta di 15 il numero dei deceduti. 37 sono i pazienti in isolamento domiciliare, 7 sono ricoverati al San Pio, 8 in altre strutture della provincia e 2 in strutture di altra provincia.

Questo il riparto per comune di residenza:

Amorosi 1

Apice 1

Apollosa 1

Benevento 7

Calvi 1

Castelpoto 2

Ceppaloni 5

Cusano M. 5

Frasso 2

Montesarchio 3

Morcone 2

Paolisi 6

Paupisi 2

S. Angelo a C. 2

S. Giorgio del S. 4

S. Lorenzello 2

S. Lorenzo M. 1

S. Salvatore T. 3

S. Agata de' G. 3

Torrecuso 1

Totale 55