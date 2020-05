Il focus sui contratti in scadenza dei calciatori di Potenza e Picerno

In attesa di capire come sarà terminata la stagione in Lega Pro e i rispettivi contratti di scadenza per alcuni calciatori al 30 giugno, vediamo la situazione per Potenza e Picerno. Sono certi di restare fino all'apertura del calciomercato nel capoluogo di regione Di Somma, Panico, Silvestri, Viteritti, Coccia, Coppola, Gassama, Souarè, Volpe e Murano. Invece torneranno nelle loro squadre titolari del cartellino dal prestito D'Angelo, Golfo e Longo. Però per il primo potrebbe esserci l'opzione per il riscatto. Potrebbero rinnovare anche Ferri Marini e Isgrò, mentre è quasi fatta per la riconferma del portiere Ioime. Si dovrà lavorare per i rinnovi di Emerson, Giosa, Dettori e França. Sono invece contrattualizzati fino al 2021 con il club melandrino Pane, Ferrani, Lorenzini, Squillace, Zaffagnini, Vrdoljak, Romizi, Santaniello, Esposito e Cecconi. Potrebbero essere intavolate trattative con Kosovan e Pitarresi che hanno richieste di mercato.