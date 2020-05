Foggia, domani i tanto attesi 100 anni

Il giorno più atteso è quasi arrivato. Domani, 12 marzo 2020, il Foggia Calcio spegnerà 100 candeline. Centenario che verrà festeggiato però in un contesto del tutto particolare, complice l'avvento del Coronavirus. Nonostante ciò però non mancano le iniziative, organizzate dalla società rossonera, che si svolgeranno nella giornata di domani.

Si parte alle 10:30 con lo scoprimento della targa di Via Galliani, alle ore 18:00, invece, le note di Cuore Rossonero faranno eco all'interno dello "Zaccheria", con la stessa società che ha chiesto ai propri sostenitori di partecipare ad uno speciale flash mob. In futuro, quando probabilmente sarà possibile, andrà in scena l'organizzazione di una partita amichevole tra le vecchie glorie (allenate da Zeman e Delio Rossi) e una rappresentativa di attori e cantanti, nonché poi tutta la manifestazione organizzata dal Comitato "Rossoneri per sempre".

Nel frattempo, nel pomeriggio odierno, sono stati presentati logo e maglietta celebrativa del centenario, che il Foggia indosserà nella prossima stagione. La divisa, realizzata dalla Macron, raccoglie insieme tutti i segni distintivi della storia dei satanelli, mentre il logo è quello rappresentante le tre fiammelle, simbolo della città di Foggia.