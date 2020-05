VIDEO - 12 MAGGIO 2020: tanti auguri Foggia Calcio!

Solamente un anno fa, l'ultima cocente delusione, l'ennesima, la beffarda retrocessione in Serie C che pochi mesi dopo avrebbe portato ad un'altra brutta pagina per il calcio rossonero: l'esclusione dai campionati professionistici con la conseguente ripartenza dai dilettanti, a distanza di solamente sette anni dall'ultima volta. Mai nessuno avrebbe pensato di dover vivere la stagione del centenario in Serie D. Ma da queste parti non ci si arrende mai, si è abituati a tutto: si cade, si soffre, per poi tornare a gioire e ad esultare ancora più forte di prima. Non ci si arrende mai.

Oggi il Foggia Calcio compie 100 anni, esattamente un secolo fa dalla fusione di alcune società cittadine nacque lo Sporting Club Foggia. Le pagine di storia rossonera sono tante e indelebili: come dimenticare il Foggia di Oronzo Pugliese che nel 1965 fu in grado di sconfiggere la grande Inter di Helenio Herrera, il Foggia del capitano dei capitani Gianni Pirazzini, il Foggia dei miracoli targato Pasquale Casillo, Peppino Pavone e Zdenek Zeman (nato proprio il 12 maggio, oggi 73 anni) in grado di divertire e conquistare a suon di calcio spettacolo l'intera Italia e le prime pagine di tutti i quotidiani sportivi dello Stivale. E poi ancora il Foggia di Pasquale Marino, il Foggia della rinascita di Roberto De Zerbi ed infine quello di Giovanni Stroppa. Un secolo di un'infinità storia d'amore caratterizzata dai tanti successi, ma anche dalle grandi cocenti delusioni.

Oggi al timone troviamo i nomi di Roberto Felleca, Maria Assunta Pintus e Davide Pelusi, i tre soci in grado di dare ancora vita al club di Via Gioberti. Nel corso di questa giornata celebrativa, seppur particolare in quanto si svolga in piena emergenza sanitaria, non sono mancati gli attestati di stima da parte di ex dirigenti e calciatori, nonché di quelli attuali. Molto toccante poi il video diffuso dalla stessa società sulla propria pagina Facebook che ripercorre la storia dei satanelli. Non sono poi mancati, inoltre, i messaggi di auguri di diverse squadre della Capitanata, che non hanno voluto fare mancare il proprio apporto.

Per quanto riguarda i vari festeggiamenti, la società rossonera e il Comitato "Rossoneri per sempre" hanno garantito che verranno effettuati appena sarà possibile, ma nel frattempo nel pomeriggio odierno, alle ore 18:00, è previsto un flash mob con le note di Cuore Rossonero che faranno eco all'interno dello stadio "Zaccheria".

Il nostro augurio è che il Foggia Calcio possa fare ritorno nel calcio che conta il prima possibile e tornare magari a splendere anche nella massima serie. BUON COMPLEANNO FOGGIA CALCIO!

Video: pagina Facebook Calcio Foggia 1920