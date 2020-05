Serie C, Ghirelli a Adriano Galliani: "La ripartenza non urgente"

Il presidente della Serie C, Ghirelli scrive ad Adriano Galliani, per esprimere un parere che condivide, che il calcio può attendere: "Caro Adriano, vorrei dirglielo direttamente, ma ti prego di farlo tu: sono d’accordo con il presidente Berlusconi, totalmente, comprese le virgole, il punto e virgola e i punti. Grande dichiarazione, di alto profilo umano, morale ed etico che condivido.

Da quasi tre mesi, era il 21 febbraio scorso abbiamo rinviato la prima partita della C, scelta inevitabile e responsabile a livello sociale, perché la salute è un valore non negoziabile. È difficile parlare di calcio, in giorni che continuano a parlarci di vite perse, di aziende che non sanno come andare avanti, di persone che perdono il lavoro, di medici in prima linea che rischiano la loro vita per salvare quella di chi soffre.

È la realtà, che ogni giorno, ci ritroviamo davanti e di cui dobbiamo tenerne conto. Condivido quanto ha detto il presidente Berlusconi: "La ripartenza del calcio non mi sembra un tema così urgente”.