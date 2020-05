Bari, LDL: "Non vogliamo favori, ma guadagnare sul campo la Serie B"

Luigi De Laurentiis non si arrende. Il presidente del Bari spera ancora che la promozione in Serie B possa essere decisa sul campo.

Queste le sue parole, rilasciate a La Gazzetta dello Sport: "Provo fastidio più che rabbia per la proposta di un criterio poco affine alla situazione imprevedibile che abbiamo dovuto affrontare, un criterio che non possiamo ritenere accettabile. In passato il principio della media punti era stato utilizzato per esigenze molto diverse. Il calcio piuttosto deve saper dare risposte credibili, rispetto a tempi e situazioni. Mi auguro che prevalga un principio fondante dello sport, il campo è giudice supremo. Lo diciamo da sempre: non vogliamo favori o sfruttare situazioni, vorremmo guadagnarci sul campo la promozione. I segnali sono tutti tesi alla ripresa, al ritorno in campo. Lo ha più volte ribadito anche il presidente Gravina. La Serie A ha ripreso gli allenamenti individuali e si lavora per il via a quelli collettivi. La salute sarà sempre al primo posto ma, come in ogni settore produttivo del Paese, si auspica una ripresa. Vengano ora stabiliti modi e tempi, noi ci saremo".