Serie A, UEFA preoccupata per il protocollo del CTS

Il Comitato Tecnico Scientifico è stato chiaro: in caso di positività di un giocatore, tutta la squadra andrebbe in isolamento. Una regola che preoccupa la UEFA perchè mette a rischio non solo la ripresa del campionato, ma inevitabilmente anche la partecipazione alle coppe europee di Juventus, Atalanta, Napoli, Inter e Roma. E probabilmente anche il cammino dell’Italia nella Nations League a settembre.

Il governo europeo del calcio ancora non si è espresso formalmente ma è chiaro che se Bundesliga, Liga e Premier League, vedono la luce sulla ripresa del campionato, in Italia, con queste restrizioni, non esistono certezze.