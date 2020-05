Fascetti: "Bari merita il salto di categoria, anche con ripescaggio"

Eugenio Fascetti perora la causa del Bari.

L'ex allenatore biancorosso, nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, si è detto favorevole ad un allargamento della Serie B, per permettere ai galletti di salire di categoria: "La Serie B è già stata allargata in passato, in una situazione eccezionale. Perché non farlo anche adesso? Il Bari merita il balzo di categoria, anche con un ripescaggio".