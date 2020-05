Coronavirus Italia: 222.104 casi e 31.106 morti. Bollettino 13 maggio

Coronavirus in Italia: pubblichiamo il quotidiano aggiornamento sui numeri della pandemia. Dati aggiornati, come di consueto, alle ore 18.00 del 13 maggio 2020 e forniti dalla Protezione Civile. Ecco la situazione nel nostro paese.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 222.104 le persone che hanno contratto il Virus, 888 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 31.106sono decedute con un incremento di 195 rispetto a 24 ore fa e 112.541 sono guarite (+3.502 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 78.457(-2.809). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 61.973, di cui 37.049 su nuovi casi.

Qui i dati delle Protezione Civile aggiornati giorno per giorno in Italia, per Regione e Provincia.