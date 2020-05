Carpi, Bonacini: "Senza Covid-19 avremmo vinto il campionato"

Nel corso di una diretta Instagram con il portale Gianlucadimarzio.com, il presidente del Carpi Stefano Bonacini ha parlato della possibile promozione in B della squadra emiliana.

Queste le sue dichiarazioni: "Mi sono stupito delle dichiarazioni di qualche presidente. In assemblea, il presidente del Catanzaro ha detto che noi avevamo la migliore media punti. Tutti sapevano che votare per il merito sportivo significava che il Carpi aveva la miglior media punti. Galliani mi ha chiamato lunedì per ringraziarmi delle parole. Con questa votazione, oggi si è premiato il Carpi. Ma domani si premierà un'altra realtà. Per noi questo è il primo passo. Dobbiamo rimetterci al Consiglio Federale, che è l'unico organo che può confermare quanto deliberato. Sono fiducioso perché è composto da membri competenti in materia. Il Carpi avrebbe vinto il campionato se non ci fosse stato il Covid-19".