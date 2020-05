Serie A, Malagò: "Al 99% si riparte il 13 giugno"

Questa mattina, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, ha lanciato un segnale importante per la ripresa del Campionato durante un'intervista rilasciata al programma radiofonico di Radio 2 "Non è un paese per giovani":

"Al 99% il campionato di Serie A riparte il 13 giugno. La sfida tra alcuni medici e il CTS non la capisco. Si sta facendo di tutto per ricominciare, per mettere il sistema in condizione di ripartire. Per sapere poi quante chance ci sono che il campionato finisca bisognerebbe avere la palla di vetro."