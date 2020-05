Pagliara: "In arrivo SpA da 5 milioni. Sì ad azionariato popolare"

Il principale esponente del "Comitato per l’acquisizione del Catania Calcio", Fabio Pagliara, ha parlato a Informa Sicilia in merito alle ultime indiscrezioni sull'acquisizione del Calcio Catania: "Verrà costituita in questi giorni la S.p.A., stiamo sbrigando tutti i dettagli con i legali ed i vari soci. Questa società farà pervenire un’offerta formale al Calcio Catania, dando maggiori certezze per tutti con un capitale sociele interamente versato di 5 milioni che darà il senso di un’offerta seria e trasparente da parte di un gruppo d’imprenditori che saranno resi pubblici, costituendosi in società con le diverse azioni. Stiamo pensando di far sì che diventi un azionariato popolare in generale, aprendo a più soci. Un modello vincente come si sta rivelando in altre parti d’Europa. Non c’è un imprenditore che gestisce da solo ma un Consiglio d’Amministrazione, una governance individuata dalla proprietà che avrà la responsabilità dal punto di vista tecnico e societario di portare a termine gli obiettivi. Il Catania valuterà l’offerta in un tempo speriamo non troppo lungo, chiaramente adesso si guarda attorno cercando soluzioni alternative alla nostra che, ad oggi, abbiamo fatto qualcosa di più concreto".