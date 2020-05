La Serie D verso la chiusura della stagione. Sarà ufficiale il 20

Manca solo l'ufficialità ma la serie D sta per chiudere definitivamente la stagione 2019-20. Sarà deciso mercoledì 20 dal Consiglio Federale della Figc dove sarà determinato anche lo stop di tutti i campionati dilettantistici, dalla quarta serie sino ai vari campionati giovanili. Sicuramente sarà più snella la formazione degli organici della futura massima competizione dilettantistica e la sensazione è che si andrà verso la promozione diretta in Lega Pro delle prime classificate dei nove gironi. Bisognerà soltanto se avverrà il blocco delle retrocessioni, su cui la Figc non è d'accordo, oppure decidere quante saranno a scendere nei campionat inferiori.