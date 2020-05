Catania, l'interesse di un'azienda americana era un bluff

Tutto falso. La cordata texana era un bluff. Secondo quanto riportato da "Unica Sport", la presunta trattativa non solo è sfumata, ma addirittura finisce in Procura. l'Apache corporation, azienda con sede a Houston, era rappresentata dall'avvocato Alessandro Lombardo che avrebbe presentato un documento redatto da Zandrini, notaio in passato coinvolto in vicende poco chiare e la firma dell'amministratore delegato dell'azienda, firma che però non sembrava autentica. Come se non bastasse, all'incontro con Finaria, mercoledì scorso in cui c'era anche Nino Pulvirenti, si è presentato un uomo con un documento di un'altra persona, ignara del fatto. Vicenda segnalata in Procura. In tutto questo la stessa azienda texana smentisce l'interesse per acquistare il Calcio Catania.

"In merito alla recenti notizie giornalistiche relative all'ipotesi di acquisizione del Calcio Catania da parte di una società americana, Finaria Spa in liquidazione e in concordato preventivo ritiene precisare che oggi alle 10.30 (ieri per chi legge ndr.) i legali e i liquidatori di Finaria hanno incontrato l’avv. del Foro di Torino qualificatosi rappresentante della suddetta società statunitense accompagnato da altra persona, si è verificato che la procura a sostegno del mandato conferito al citato avvocato non era veritiera e che il documento di riconoscimento della persona che lo accompagnava presentava dubbi di autenticità”.