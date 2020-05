UEFA, Ceferin: "La stagione europea sarà completata"

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, in un’intervista rilasciata ai microfoni di beIN Sports, ha analizzato la situazione delle competizioni europee:

"Abbiamo un piano concreto per finire la stagione europea. Penso che la maggioranza delle leghe finirà la stagione. Chi non lo farà, scelta loro, ma dovranno giocare le qualificazioni se vogliono partecipare alle competizioni UEFA. [...] Dobbiamo aspettare che il comitato esecutivo della UEFA confermi le date, ma posso dire che la stagione europea, se tutto rimane così com’è, sarà completata ad agosto. I campionati nazionali sono una cosa separata e decideranno separatamente come vogliono procedere, ma come ho già detto penso che almeno l’80% finirà la stagione".

Sul Fair Play finanziario: "La situazione è straordinaria, non fingiamo che non lo sia. Adatteremo il sistema Fair Play Finanziario, ma una decisione finale sotto questo aspetto non è stata ancora presa. Ma sì, lo adatteremo. Penso che sia importante farlo, perché la situazione dei club non è facile e siamo tutti sulla stessa barca".