Coronavirus. Benevento. La situazione sul territorio sannita del 15/05

Scende ancora, toccando le 47 unità e facendo registrare un -5 rispetto a ieri, il numero dei pazienti affetti da covid-19 residenti nella provincia di Benevento: il dato è comunicato dall'Asl provinciale con il consueto bollettino giornaliero. Di questi, 32 sono in isolamento domiciliare, 6 sono ricoverati al San Pio, 6 in altre strutture della provincia e 2 in strutture di altre province. Salgono a 130 i pazienti guariti mentre restano 15 quelli deceduti.

Questa la ripartizione per comune di residenza:

Amorosi 1

Apice 1

Benevento 7

Castelpoto 2

Ceppaloni 5

Cusano M. 5

Frasso 2

Montesarchio 3

Morcone 2

Paolisi 4

Paupisi 2

Pietrelcina 2

S. Angelo a C. 2

S. Giorgio del S. 4

S. Lorenzo M. 1

S. Agata de' G. 2

Torrecuso 1

Domiciliati non residenti 1

Totale 47

Per quanto riguarda il "San Pio", restano 7 i pazienti covid ricoverati nel nosocomio cittadino: 1 si trova in terapia intensiva, 5 nel reparto pneumologia/sub intensiva e uno nel reparto malattie infettive.