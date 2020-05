Bari, LDL: "Votazione ridicola. Tuteleremo i nostri abbonati"

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha parlato a Telebari della questione relativa alla promozione in B.

Queste le sue dichiarazioni: "La promozione in B? Bisogna essere fiduciosi nel riprendere il campionato o andare ai play-off. Vogliamo giocarci sul campo quello che potremmo meritare: ci sono altre squadre in lizza, è giusto che ce la si giochi in campo. 16 squadre hanno votato i play-off. E le altre? Si sono astenute? Come mai chi potrebbe giocare i play-off non li vuole giocare? Questo deve far capire che la Serie C non sta in piedi: è stata una votazione ridicola sotto tutti i punti di vista. Il Padova, la Ternana, la Triestina, il Potenza, il Monopoli: tante le società che la pensano come noi. I tifosi? Le partite sarebbero a porte chiuse, determineremo un sistema che potrà premiare e rimborsare. Il Bari tutelerà gli abbonati. Ricorsi? Non siamo una società che si arrende alla prima curva: capiremo se le decisioni prese saranno delle decisioni giuste o possono essere criticate. Attendiamo con ansia il 20 maggio".