Coronavirus. Benevento. 3000 i tamponi effettuati su persone a rischio

Sono circa 3.000 i tamponi effettuati a Benevento nell’ambito della campagna di sorveglianza attiva per il Covid-19 disposta dalla Regione Campania e realizzata in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno e il Comune di Benevento.

Al test, che è stato eseguito mediante il prelievo naso-faringeo, sono stati sottoposti gli appartenenti agli Enti Statali e Locali che assicurano i servizi di pubblica utilità e i dipendenti delle varie attività commerciali che, nel periodo emergenziale, hanno svolto il loro servizio a contatto con il pubblico.

Le operazioni, com’è noto, si sono svolte nei giorni 14 e 15 maggio, presso lo Stadio “Ciro Vigorito” in una condizione di massima sicurezza e tranquillità.

“Ringrazio davvero di cuore – ha dichiarato il sindaco Clemente Mastella – tutta la struttura comunale, a partire dal dirigente Gennaro Santamaria, l’assessore Raffaele Romano e il corpo della Polizia Municipale, che hanno coordinato le operazioni. Eguale ringraziamento rivolgo all’Asl e soprattutto agli Ordini dei medici e degli infermieri, oltre che alla struttura dell’ospedale Fatebenefratelli, che hanno messo a disposizione i loro volontari per realizzare le operazioni di screening sanitario. Altrettante encomiabile anche lo sforzo messo in campo, ancora una volta, dai volontari della Croce Rossa Italiana, della Misericordia e della Protezione Civile. Ringrazio, infine, la cittadinanza che, al di là di qualche iniziale incomprensione, ha massicciamente partecipato alle operazioni di screening dimostrando grande senso civico. Quel senso civico che a me piace e che dovremmo continuare ad avere anche in questa Fase 2. Colgo, infine, l’occasione per invitare i giovani a evitare assembramenti”.