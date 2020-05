Sempre più vicino al baratro il Calcio Catania. Dopo il bluff della trattativa con gli americani, adesso arriva la spada di Damocle della richiesta di fallimento avanzata dalla Procura della Repubblica di Catania, così come segnala Catanista. Ormai la corsa per salvarlo assomiglia più ad una lotta contro il tempo (25 maggio sarà la data decisiva). Su questo pende anche la messa in mora da parte dei giocatori.