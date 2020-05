Coronavirus. Benevento. La situazione sul territorio sannita del 16/05

Scende di altre 6 unità rispetto al dato di ieri, attestandosi a 41, il numero dei pazienti affetti da covid-19 residenti nella provincia di Benevento: a comunicarlo è l'Asl provinciale con il suo bollettino quotidiano. Resta invariato il dato dei ricoverati al "San Pio": sono ancora 7 i pazienti covid in cura presso il nosocomio sannita; uno di questi è in terapia intensiva, 5 si trovano nel reparto di pneumologia e uno in quello di malattie infettive.

Questo il riparto per comune di residenza:

Amorosi 1

Apice 1

Benevento 6

Castelpoto 2

Ceppaloni 1

Cusano M. 5

Frasso 2

Montefalcone 1

Montesarchio 4

Morcone 2

Paolisi 4

Paupisi 2

Pietrelcina 4

S. Angelo a C. 1

S. Lorenzo M. 1

S. Agata de' G. 2

Torrecuso 1

Domiciliati non residenti 1

Totale 41