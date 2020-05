Nasceva ieri 100 anni fa Pasquale Corona, presidente della Vultur

Ieri ricorrevano i 100 anni dalla nascita di Don Pasquale Corona (deceduto il 3 maggio 1980), presidente storico della Vultur. Ecco il ricordo che ha tracciato di lui Antonio Giansanti, ex sindaco della città rionerese.

"Don Pasquale ereditò una situazione disastrosa della società calcistica "Vultur", appena la squadra retrocesse dalla serie D . Erano gli "Anni '60" co la società ridotta a brandelli e con molti debiti da pagare. Don Pasquale per far fronte impegnò alcune sue proprietà e con grandi sacrifrici economici e personali non fece ammainare la bandiera vulturina. Oltre a fare il Presidente in un grande isolamento (fu lasciato solo con i guai) faceva l'allenatore dei piccoli calciatori, faceva il custode del campo, il magazziniere e tutto ciò che serviva per la gestione del campo sportivo comunale oggi a lui intestato. Dopo quella spaventosa crisi societaria, riprese tutto daccapo e puntò sui ragazzi del N.A.G.C. (Nucleo Addestramento Giovanile Calcistico) di cui mi onoro di aver partecipato con i ragazzi dell'epoca (anni '60). Di questi ricordo l'Avvocato Pinuccio Pisauto del foro di Roma, il Direttore Emerito Michele Pinto, Riccino Traficante storico Presidente del Circolo 73' di Rionero, Antonio Ficarazzi che poi giocò nella serie D, Givoanni Pisauro, Rino Covella, Domenico Cassese, Francesco Paolino, Paolo Sasso, Tonino Tirico, Gigetto Pietragalla, Rino Cingolani, Vito Cammarota e tanti altri che li ho persi dalla memoria. Don Pasquale Corona uomo di sport esemplare, un insegnante dei comportamenti dei calciatori e anche dei tifosi, il classico sportivo con la lettera maiuscola che noi dobbimao additare alle nuove generazioni. Lui con l'atteggiamento di padre, di amico e di sportivo non si stancava di ripetere "impegnamoci tutti insieme affinchè ogni domenica di calcio diventi una giornata di sport, gioia e amicizia".