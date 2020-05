Serie A, Pozzo : "Vogliamo ripartire ma serve un mese di allenamenti"

Attraverso i microfoni di Radio Anch'io, su Radio Rai, il patron dell' Udinese, Giampaolo Pozzo, ha chiarito la sua posizione riguardo alla ripartenza della Serie A:

"Noi vogliamo giocare ma non sono d'accordo sulla data del 13 giugno, è un insulto all'intelligenza. Noi siamo qui per ragionare: dopo due mesi e mezzo di attività in appartamento, serve almeno un mese di allenamenti veri, con la palla, con le partitelle, con scontri fisici. Noi siamo ancora qui, che ci alleniamo con gradualità. E ringrazio il Governo per la prudenza che sta utilizzando"

"Da noi - ha continuato Pozzo - c’è una grande dose di individualismo, di egoismo, qualcuno vuole fare il furbo, giocando con il pallone: io ne ho le prove. Il primo Protocollo, che prevedeva la quarantena ai giocatori per tutta la durata della fase finale del campionato, era impossibile da applicare: per me, e per essere coerenti, c’è bisogno di tutto il mese di giugno per allenarsi bene. A fine giugno, poi, si ricomincia. Bisogna trovare un accordo. Abbiamo perso tre mesi, non per capriccio, si può spostare tutto”

Photo credit: mondoudinese.it