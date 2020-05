Serie A, Castellacci: "Ok per il 13. Ora, prendere delle decisioni"

Il mondo del calcio continua a essere diviso sulla possibile ripartenza della Serie A, il 13 giugno. Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale, è intervenuto questa mattina a Radio Rai:

"Si potrà giocare, cercando magari di rischiare il meno possibile. Per poter fare questo bisogna che finalmente vengano proposte quelle famose linee-guida di cui si parla ormai da mesi e che non escono mai fuori in maniera concreta. Devono essere linee-guida che possono essere applicate, altrimenti sono solo carta straccia. Finora sono stati fatti protocolli non applicabili".

"E' inconcepibile e paradossale che la responsabilità sia data solo al medico - ha detto Castellacci. Il medico, la responsabilità civile e penale, ce l'ha nel Dna professionale. I calciatori, che dovrebbero firmare un foglio in cui si attengono alle linee-guida. Non è che il medico può controllare tutto. Ha ragione chi dice che non si possono costringere i calciatori a un'ulteriore quarantena, bisognerà piuttosto responsabilizzarli, cercando di essere un pochino più flessibili ed entrando nella logica tedesca, non in quella della quarantena in caso di un Covid-19. Ricominciare il 13 giugno? Penso si possa fare, ma solo se finalmente si prendono delle decisioni".