Diaby Aboubakar e il sogno coronato a Licata: "Non voglio fermarmi"

Il suo idolo d’infanzia è stato Cheik Ismael Tioté, calciatore ivoriano che ha militato nel Newcastle e scomparso prematuramente nel 2017. Adesso insegue e si ispira a giocatori di livello mondiale come Paul Pogba e Casemiro. Stiamo parlando di Diaby Aboubakar, centrocampista africano di grande prospettiva che si è messo in evidenza con la maglia del Licata nel girone I di Serie D.

Considerato uno dei maggiori talenti del calcio dilettantistico, il giovanissimo classe 2000 ha deliziato in questa stagione gli occhi dei tifosi gialloblu e non solo. Agli ordini del mister Giovanni Campanella, Diaby ha mostrato, nel ruolo di mezzala destra, una dirompente fisicità abbinata a un grande passo che gli permette di inserirsi con facilità in zona gol. L’ivoriano che ha fatto il suo esordio in Italia con la maglia dell’Aci Sant’Antonio, ha fornito ottime prestazioni anche nel ruolo di play basso nel 4-2-3-1. Su di lui si sono accesi i riflettori di importanti società italiane e straniere, particolarmente impressionate dalle qualità del ragazzo.

Ma la storia di Diaby Aboubakar parte dai campi polverosi della Costa d’Avorio e da un contesto ambientale tutt’altro che semplice. Fin da piccolo il suo unico pensiero è stato il pallone, ma per il padre prima di tutto c’era la scuola, unico strumento per garantire un futuro al proprio figlio. “Quando ho detto alla mia famiglia che volevo giocare a calcio – esordisce Diaby ai microfoni di Iam Calcio Catania – inizialmente si è opposta dicendo che dovevo pensare allo studio. Mio padre affermava più volte che il calcio non era un mezzo sicuro per il mio avvenire”.

Ma nonostante le raccomandazioni del padre, il giovane ivoriano continua ad allenarsi quotidianamente per poter potenziare le proprie qualità e un giorno tentare il grande salto lontano dal proprio paese. All’età di 15 anni Diaby viene notato da un procuratore che gli propone di andare a giocare in Libia: “Un agente mi vide giocare – spiega – e mi disse che avevo le caratteristiche per fare il salto di qualità. Mi invitò a partire per la Libia poiché lì vi erano più possibilità, anche economiche, per i giocatori”.

La scelta di lasciare la propria famiglia in età adolescenziale non fu semplice per il ragazzo. Ma spinto dalle parole del procuratore e dai conflitti politici che c’erano in Costa d’Avorio, il classe 2000 prese la sua decisione: inseguire il suo sogno. Non disse nulla alla sua famiglia per evitare che gli impedissero la partenza. Prese i suoi risparmi e partì alla volta della Libia, ma Diaby era ignaro di quello che lo aspettava. Dopo aver attraversato Mali, Niger e Burkina Faso, il giovane arrivò in terra libica e fu scaricato dal procuratore. “Sono stato ingannato – afferma – poiché appena arrivai in Libia mi resi conto che ci fosse una guerra civile in corso. Questo agente mi prese in giro, voleva solo i miei soldi. Avevo tanta paura e volevo tornare in Costa d’Avorio, ma mi resi conto che non potevo più tornare indietro”.

Approfittando dell’ingenuità del ragazzo questo personaggio ha giocato con il suo sogno per truffarlo, ma Diaby ebbe la fortuna di essere accolto in casa da un muratore maliano che lo prese a lavorare con lui: “Questo signore mi ha aiutato tantissimo – aggiunge – è stato fondamentale per me. I miei genitori mi mancavano, ma lui mi disse che non potevo tornare. Ho lavorato con lui per almeno 5 mesi e mi diede la possibilità di raccogliere il denaro per poter partire per l’Europa. Era per me l’unica via di speranza, ero obbligato a lasciare la Libia”.

L’idea di imbarcarsi, però, lo spaventava tantissimo. “Avevo tanta paura – afferma – sapevo i rischi di affrontare un viaggio del genere, ma non avevo alternative. In quel barcone eravamo circa in 120, con tante donne e i loro bambini. Dopo due giorni e mezzo di viaggio un’imbarcazione ci ha portato al porto di Catania”.

Arrivato in Sicilia, Diaby Aboubakar, ancora 17enne, viene trasferito in un centro di accoglienza per minori. Il pallone accompagna le sue giornate e dopo qualche settimana il direttore della sua comunità gli permise di fare un provino. “Il tecnico dell’Aci San’Antonio, Alfio Torrisi, - continua - voleva tesserarmi, ma a causa di problemi burocratici non si fece nulla. Nella stagione successiva giocai in Promozione ed ebbi l’opportunità di mettermi in mostra collezionando 28 presenze e due reti”.

Le gare disputate con la squadra catanese permisero al procuratore sportivo Gianluca Virzì di notare le notevoli qualità del ragazzo. Diaby, infatti, dopo quell’esperienza ebbe l’opportunità di allenarsi con la Sampdoria per ben tre settimane. In seguito arriva l’ingaggio da parte del Licata che punta forte su di lui ed ha ragione. 25 partite giocate nella squadra agrigentina e costante presenza nella top 11 della Serie D, ma il giovane ivoriano pensa in grande, vista anche la giovane età: “Ho già realizzato il mio sogno - conclude – quello di giocare a calcio in un grande paese come l’Italia, ma non voglio fermarmi. Sono alle prime esperienze e devo certamente migliorare, però voglio arrivare in alto”.