Raffaele e Giacomarro pronti a restare nonostante le richieste

Sono disponibili a restare nonostante le richieste ricevute negli ultimi giorni. Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud I due tecnici siciliani Giuseppe Raffaele del Potenza e Mimmo Giacomarro del Picerno sono pronti ad accettare una riconferma sulle panchine di appartenenza e inevitabilmente inizierà da loro il percorso di continuità per la prossima stagione. L'allenatore del capoluogo di regione è ambito sia in B che in C, ha un altro di contratto e in caso di chiamata di un club prestigioso, ha la garanzia di Caiata di poter andare via. Il trainer della compagine melandrina è stato accostato nelle ultime ore al Taranto e vorrebbe certezze su calciatori di categoria nonostante la dirigenza vorrebbe puntare sui giovani. Intanto il Potenza ha annunciato un nuovo sponsor. Si tratta dell’Osteria della via Appia, un nuovo ristorante che inaugurerà venerdì 22. I locali sono quelli dell’ex Filo d’Oro a via Appia. Lo stesso locale ha anche una sede a Milano.