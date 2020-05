Coronavirus. Benevento. La situazione sul territorio sannita del 19/05

Sono 40 le persone affette da covid-19 residenti nella provincia di Benevento: il dato, comunicato dall'Asl provinciale, è invariato rispetto a quello della giornata di ieri.

Di queste, 31 sono in isolamento domiciliare, 3 sono ricoverate al San Pio, 2 in altre strutture della provincia e 2 in strutture di altra provincia. I guariti sono 144 mentre i pazienti deceduti sono 16.

Questo il riparto per comune di residenza:

Apice 1

Benevento 5

Castelpoto 2

Cusano M. 4

Frasso 2

Guardia S. 1

Montefalcone 1

Montesarchio 4

Morcone 2

Paolisi 4

Paupisi 2

Pietrelcina 4

S. Angelo a C. 1

San Lorenzo M. 3

S. Agata de' Goti 2

Torrecuso 1

Domiciliati non residenti 1

Totale 40