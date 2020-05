Picerno, iniziati i lavori di adeguamento ai criteri infrastrutturali

Sono in corso di realizzazione i lavori per l'adeguamento dello Stadio "Donato Curcio" di Picerno ai criteri infrastrutturali della Lega Pro secondo le prescrizioni che l'ufficio tecnico della Lega Pro ha inviato al comune melandrino ed indicante le opere necessarie per l'adeguamento:

Per l'adeguamento dello stadio esistente occorrerà realizzare i seguenti interventi:

- Adeguamento dimensioni del terreno di gioco

- Adeguamento Caratteristiche del terreno di gioco con manto omologato FIFA QUALITY PRO;

- Adeguamento dimensioni panchine e quarto uomo

- Adeguamento impianto di illuminazione

- Adeguamento capienza complessiva con minimo 1500 posti a sedere

- Realizzazione impianto di videosorveglianza

- Realizzazione impianto di diffusione sonora

- Adeguamento tribuna e sala stampa

- Adeguamento locali servizi e vie di esodo

Partendo quindi dalle indicazioni impartire dall'ufficio tecnico della Lega Pro è stato redatto un progetto complessivo di adeguamento che ha avuto il parere positivo del CONI e dei Vigili del Fuoco.

Il progetto è stato redatto dallo studio tecnico dell'Ing. Gianvito Curcio e l'opera è finanziata dall'amministrazione comunale di Picerno.

La realizzazione dell'intera opera di adeguamento avverrà mediante due distinte fasi.

Con la Fase 1, già in corso di realizzazione, è prevista la realizzazione delle seguenti opere:

- Opere strutturali necessarie all'allargamento del terreno di gioco;

- Struttura tribuna ospiti;

- La realizzazione del manto artificiale omologato FIFA QUALITY PRO;

I lavori relativi al primo stralcio sono stati consegnati in data 14/05/2020 all'impresa aggiudicataria: la NC Edil Pitturazioni s.a.s. di Nicola Cerverizzo con sede a Potenza.

Con la Fase 2 saranno realizzate le restanti opere previste dal progetto complessivo, si tratta di opere complementari necessarie al raggiungimento degli standards imposti dalle Lega Pro ed in particolare:

- Adeguamento impianto di illuminazione;

- Realizzazione impianto di videosorveglianza

- Realizzazione impianto di diffusione sonora

- Opere di completamento tribuna ospiti

- Interventi di finitura e sistemazione spazi esterni al terreno di gioco

La tribuna ospiti sarà realizzata con la Fase 1, in uno dei quattro angoli del terreno di gioco dove è già presente l'ingresso indipendente per gli ospiti. Le strutture della tribuna avranno, in quella posizione, anche un importante ruolo di contenimento del rilevato necessario per l'ampliamento del terreno di gioco.

La posizione dei nuovi corpi strutturali individuata nel progetto lasciare la possibilità per ulteriori ampliamenti futuri della capienza massima dell'impianto

Ufficio Stampa Az Picerno