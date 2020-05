UEFA. Ceferin: "Il calcio con i tifosi sugli spalti tornerà presto"

In un'intervista rilasciata al "Guardian", Alexander Ceferin, presidente dell'UEFA, ha toccato diversi temi caldi legati al calcio: la presenza dei tifosi allo stadio, la disputa degli Europei nel 2021 ed il fair-play finanziario. Queste le sue parole ai colleghi della carta stampata anglosassone:

RIPRESA - Siamo pronti e seguiremo le raccomandazioni delle autorità, ma sono assolutamente sicuro, personalmente, che il buon vecchio calcio con i tifosi tornerà molto presto.

EUROPEI - Sono pronto a scommettere sulla loro disputa. Non penso che questo virus durerà per sempre. Penso che cambierà prima di quanto molti pensano.

FAIR-PLAY FINANZIARIO - Se i club non seguono le regole, saranno sempre sanzionati, ma ovviamente pensiamo sempre a come migliorare le nostre normative e, se necessario, adattarci ai nuovi tempi. Questo non accadrà molto presto ma stiamo pensando di migliorare modernizzando e facendo qualcosa in più sull'equilibrio competitivo. Stiamo anche prendendo in considerazione una sorta di "tassa sul lusso", se possibile. Quindi, ci sono molte idee ma credetemi, durante questi tempi difficili abbiamo smesso di pensare più o meno ai cambiamenti che accadranno in futuro. Ora dobbiamo guidare la nostra nave sulla rotta giusta e siamo vicini a farlo. Quindi, quando le cose si calmeranno, torneremo ai vecchi compiti".