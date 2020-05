Virtus Francavilla, Nunzella: "Sarebbe bello disputare i play-off"

Nel corso della trasmissione "Eleven Home", in onda su Eleven Sports, è intervenuto il terzino della Virtus Francavilla Leonardo Nunzella. Diversi i temi trattati dal difensore biancazzurro tra cui la possibilità di poter disputare i play-off e i contatti avuti nel corso del mercato di gennaio con alcuni club. Questo un estratto delle sue parole:

"Sicuramente saremmo contenti di disputare i play-off, sarebbe anche la cosa più giusta, dal momento che il campionato non è stato concluso. Per quanto riguarda la quotidianità, ci alleniamo ogni giorno in casa, ma non è come andare al campo.

Gli ultimi dieci giorni di gennaio, ci sono stati contatti con la Cavese, mentre all'inizio con il Modena. Alla fine ho parlato con la società e abbiamo deciso di proseguire insieme fino al 2021. Il nostro è un gruppo unito e ci sentiamo spesso tutti".